Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de tam kapanmada cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, Ziyapaşa Bulvarı, Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk ve Merkez parklarında sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, sahil şeridi ile Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında da sakinlik yaşandı.

Hatay'da da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kentin işlek yerlerinden Atatürk, Harbiye, Saray, İstiklal, Kemal Paşa, Fatih caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Osmaniye'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Adnan Menderes ile Musa Şahin bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, 4 ilde kavşak ve caddelerde denetim yaparak dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal