Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de "tam kapanmada" cadde ve sokaklar boş kaldı
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Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de "tam kapanmada" cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de 'tam kapanmada' cadde ve sokaklar boş kaldı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Atatürk ve Çakmak caddeleri sessizliğe büründü.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik dikkati çekti. Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Alanı da tam kapanmada boş kaldı.

Hatay'da da kentin en işlek noktalarından Vali Ürgen Paşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli, Adnan Menderes ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu görüldü.

Polis ekiplerince 4 ilin cadde ve kavşaklarında denetimler yapıldı, dışarı çıkanların izin belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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