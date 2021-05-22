Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa, Gazipaşa, Turgut Özal ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddeleri sessizliğe büründü.

Mersin'de, normal zamanlarda sıklıkla tercih edilen sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı bandındaki koşu yolları ile oturma ve oyun grupları da boş kaldı.

Hatay'da da Kurtuluş, Gündüz ve Kemal Paşa caddelerinde trafik yoğunluğunun azlığı, Antakya Atatürk Parkı'nın da sessizliği dikkati çekti.

Osmaniye'de, kentin işlek noktalarından Adnan Menderes ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında sakinlik gözlendi.

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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