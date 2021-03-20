Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı
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Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı

20.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:39
Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı

Korona virüs nedeniyle yaklaşık ara verilen Adana-Mersin arası tren seferleri bugün yeniden başladı.

Korona virüs nedeniyle yaklaşık ara verilen Adana-Mersin arası tren seferleri bugün yeniden başladı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen orta mesafedeki şehirler arasında bölgesel tren seferleri, Adana'da bugün 06.15 seferiyle yeniden başladı.

Yeniden başlayan seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Yaklaşık 1 yıl aradan sonra bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. - ADANA

Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı
Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı
Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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