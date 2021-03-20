Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı
Korona virüs nedeniyle yaklaşık ara verilen Adana-Mersin arası tren seferleri bugün yeniden başladı.
Korona virüs nedeniyle yaklaşık ara verilen Adana-Mersin arası tren seferleri bugün yeniden başladı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen orta mesafedeki şehirler arasında bölgesel tren seferleri, Adana'da bugün 06.15 seferiyle yeniden başladı.
Yeniden başlayan seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alındı.
Yaklaşık 1 yıl aradan sonra bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı