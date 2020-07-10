Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (3)
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Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (3)

GÖZALTI SAYISI 23 OLDUAdana merkezli Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'de yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (3)
10.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:36

GÖZALTI SAYISI 23 OLDU

Adana merkezli Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'de yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Polisin teknik ve fiziki takibinde, şebeke liderliğini Yaşam A.'nın yaptığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı halde 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 bilgisayar, 23 cep telefonu ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Polisin yasa dışı bahis nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan çalışma sonucu toplam 10 milyon 937 bin lira olduğu belirlenen 372 hesaba bloke konuldu.Polisin, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA,


Kaynak: DHA

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