Adana merkezli tefeci operasyonu
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Adana merkezli tefeci operasyonu

17.03.2021 08:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:45
Adana merkezli tefeci operasyonu

Adana'da tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ve mağdurların mal varlıklarına el koydukları belirlenen aralarında bir doktorun da bulunduğu 9 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'da tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ve mağdurların mal varlıklarına el koydukları belirlenen aralarında bir doktorun da bulunduğu 9 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.T. isimli şahsın 7 şahıs ile birlikte hareket ederek tefecilik yaptıkları, bir özel tıp merkezinde çalışan Dr. H.B'nin parasını tefecilik suçunda çalıştırdıkları tespit edildi.

Tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç temin eden ve mağdurların mal varlıklarını zorla elinden alan 9 şüpheliye yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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