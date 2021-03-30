Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler 'Daha hızlı' diye tempo tuttu
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Adana'da merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Ocak'ta 9'u polis 41 zanlının tutuklandığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana merkezli Bursa ve Konya'da "Hijyen" adıyla ikinci kez operasyon düzenledi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliyi yakalamak için 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ü savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki operasyonda tutuklananların sayısı 50'ye yükseldi.

Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 9 ay önce başlattıkları teknik ve fiziki takiple, görevdeki bazı polislerin de aralarında olduğu grubun suç örgütü yapılanması içinde hareket ettiğini belirlemişti. Zanlıların örgüt kurarak "cinayet", "silah ve uyuşturucu ticareti", "rüşvet", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülmüştü.

Ekipler, 13 Ocak'ta biri komiser 13 polisin de aralarında bulunduğu 61 zanlıyı yakalamış, 9'u polis 41 zanlı tutuklanmıştı.

Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 10 tüfek ve 11 tabanca, 200 mermi ve fişek, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira ile 13 alacak senedi ele geçirilmişti.

Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı
Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı
Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı
Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Ezgi Mola Bahar Candan Burcu Biricik Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:13:07. #1.14#
title