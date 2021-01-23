"Şervin" kod adlı terörist Uman Derviş'i İstanbul'daki evlerinde sakladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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"Şervin" kod adlı terörist Uman Derviş'i İstanbul'daki evlerinde sakladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

23.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:25

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, sansasyonel eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş'i evlerinde sakladığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanarak Adana'ya getirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, sansasyonel eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş'i evlerinde sakladığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanarak Adana'ya getirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlediği operasyonda, Suriyeli G.A. ve dini nikahla birlikte yaşadığı kocası A.G'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan G.A'nın, 2015'te terör örgütü PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş'i İstanbul'daki evinde sakladığı iddia edildi.

G.A'nın, 2019'da Suriye'nin Kamışlı kentindeki ailesinin evine gittiği ve burada Uman Derviş'in yanına gönderdiği, terör örgütü PKK'nın sözde "özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında Türkiye'de bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere E.K'ye eğitim verdiği öne sürüldü.

G.A'nın, burada araba sürmeyi öğrettiği ve sahte kimlik hazırladığı E.K'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmesine yardımcı olduğu iddia edildi.

Emniyetteki ifadesinde G.A'nın, Suriye'de ailesinin yanında bulunduğu dönemde, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Uman Derviş tarafından yanına E.K'nin gönderildiğini ve ona araba sürmeyi öğrettiğini anlattığı öğrenildi.

G.A'nın ifadesinde, babası tarafından 2015'de İstanbul'daki evine getirilen Umman Derviş'in 2 gün burada kaldığını ve daha sonra Avrupa'ya gittiğini söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. ve dini nikahlı kocası A.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İtirafçı olan E.K, saldırı talimatları ve eylem hazırlığına ilişkin bilgiler vermişti

Mersin'de bombalı eylem yapmak için hazırlandığı sırada 5 Ağustos 2019 Adana'da 7 litre sıvı patlayıcı maddeyle yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan E.K, örgütün kendisine verdiği saldırı talimatlarıyla eylem hazırlığına ilişkin bilgiler vermişti.

E.K'nin terör örgütü PKK'nın sözde "özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıkarılmıştı.

'Şervin' kod adlı terörist Uman Derviş'i İstanbul'daki evlerinde sakladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
'Şervin' kod adlı terörist Uman Derviş'i İstanbul'daki evlerinde sakladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
'Şervin' kod adlı terörist Uman Derviş'i İstanbul'daki evlerinde sakladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
'Şervin' kod adlı terörist Uman Derviş'i İstanbul'daki evlerinde sakladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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