Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı
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Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı

Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana merkezli 8 ilde, gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 32 şüpheliden 11 tutuklandı.

Adana merkezli 8 ilde, gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 32 şüpheliden 11 tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 27 Temmuz'da, ürün satışı yapılan internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Temmuz'da, aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişiyi yaklaşık 250 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlemişti.

Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı
Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı
Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı
Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı - Haberler
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