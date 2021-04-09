Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana merkezli 10 ilde "garantili kupon" vadiyle internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 122 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 10 ilde "garantili kupon" vadiyle internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 122 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bahis oynatarak "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin geçici süreliğine kurdukları 1630 internet sitesinde, olmayan spor müsabakalarını oynanıyormuş gibi gösterdikleri ve mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen 122 şüphelinin yakalanması için 510 polisin katılımıyla Adana merkezli 10 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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