Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, göçmen kaçakçılığını organize ettiğini belirlediği şüphelilere yönelik Adana, İstanbul ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ceyhan ilçesinde bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 15 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği ile 13 bin 445 lira ve 2 bin 200 dolara da el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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