Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

04.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:30

Adana merkezli iki ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana merkezli iki ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirledikleri grubu takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi Adana ve Gaziantep'te düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Ekiplerce yakalanan 225 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri 600 ila 2 bin dolar karşılığında farklı illere götürdükleri öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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