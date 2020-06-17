Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama
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Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

17.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:18

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir hafta önce Adana, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 60 şüpheliden 15'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 45'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan psikoterapistler H.İ. ve M.K'nin de arasında olduğu 13'ü tutuklandı, 32'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı da aranıyor.

Örgüt üyelerine psikoterapi uyguladıkları iddiası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 2 silah, av tüfeği, 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 avro, 5 bin 350 lira, telsiz ve birçok dijital malzeme ele geçirilmişti.

Polis, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir mimarlık ofisinin örgütün üst düzey yöneticilerince kullanıldığını, burada toplantılar düzenlendiğini ve para yardımları toplandığını belirlemişti. Ekipler, yurt dışından kuryeler ve hediye kutuları içinde yollanan paraların bu ofiste toplandığını, daha sonra ihtiyaç sahibi örgüt üyelerine nakit ya da markette kullanılması için hediye kartı şeklinde dağıtıldığını tespit etmişti.

Örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmak için toplantıların da yapıldığı ofiste, FETÖ'den kopmaların önlenmesi için de çalışmalar yürütüldüğü, eleman kazandırılmaya çalışıldığı belirlenmişti. Terapist H.İ. ve M.K'nin, ofiste "Yaşam koçu" ve "Eğitim koçu" olarak çalıştığı, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren terör örgütü mensuplarına psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

İlçedeki bir aparmanın 9. katına düzenlenen operasyon sırasında ise zanlılardan M.S.A, cep telefonunu balkondan DSİ'ye ait sulama kanalına atmış, telefon su altı polislerince kanaldan çıkartılarak incelemeye alınmıştı.

Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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