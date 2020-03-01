Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan biri tutuklandı

01.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:38

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 26 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlediği operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Aralarında Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden örgütün "mahrem imamları", avukat, gardiyan, kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenler ile meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 19 şüpheliden 16'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana, Osmaniye, Sakarya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Mersin, Elazığ, Trabzon, Balıkesir, Çankırı ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA