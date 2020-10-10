Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

10.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:47
Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

ADANA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı.

ADANA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı. 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Karar üzerine, 7 Ekim günü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 

Aralarında öğretmen, polis memuru, hemşire, doktor ve laboratuvar teknikeri de olan şüphelilerin FETÖ'nün haberleşme ağı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve mahrem yapı içerisinde bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı. 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki  ifadelerinin ardından salıverildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ise aranıyor.

 


Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Ozan Tufan Gökhan Töre Fatih Terim Steven Gerrard
Daha Fazla Kaza Hatay Belen Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 10:48:02. #1.15#
title