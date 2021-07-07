Son dakika! Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika! Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ADANA - Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneği'nde faaliyet gösterdikleri, örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan aranılan 6 kişiyi tespit etti.

5 kişi Adana'da 1 kişi de Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Son dakika! Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika! Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika! Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika! Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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