Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

ADANA merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, 21 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

07.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:02
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, 21 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro ekipleri Adana merkezli 8 ilde belirklenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında emniyet mahrem imanın olan F.M.D., askeri okul ile polis akademisinden atılanların da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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