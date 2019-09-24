Adana merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

24.09.2019 10:28

Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için iki gün önce Adana merkezli İstanbul, Bursa, Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlenmişti.

Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA