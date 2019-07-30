Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen...
Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Kaynak: AA
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