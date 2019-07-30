Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen çok sayıda polis gözaltına alındı.
ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen çok sayıda polis gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen ihraç eski polislerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın düzenlendi. Adana merkezli 7 ilde 30 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen ihraç eski polislerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın düzenlendi. Adana merkezli 7 ilde 30 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
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