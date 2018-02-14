Adana Merkezli 6 İlde PKK Operasyonu

Adana merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, eylem çağrısında bulunan kişilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Adana merkezli; İstanbul, Van, Diyarbakır, Batman, ve Şırnak'ta Özel Harekat ile Asayiş şubelerinin de desteğiyle 20 eve baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınanların ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.