Adana Merkezli 5 İldeki Fuhuş Operasyonu

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü emniyetten salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 zanlıdan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 4 Temmuz'da Adana, Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İstanbul'da 17 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 5'i kadın 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 5'i kadın 17 zanlı adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin, müşterilerle cep telefonu görüşmelerinde polise yakalanmamak için şifreli konuştukları tespit edilmişti.