Adana merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

20.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:04

Adana merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapanlara sahte belgeler temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, İran'dan ülkeye giriş yapan Afganistan, Pakistan, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenlerden sahte belgeler için bin 500 dolar aldıkları belirlendi.

Teknik takibe takılmamak için şifreli konuşmalar yapan zanlıların, düzensiz göçmenleri otobüs, minibüs ve kamyon gibi araçlar ile Ankara ve İstanbul'a götürdükleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecinde yakalanan 194 göçmenin toplam 688 bin 506 lira para cezası uygulanarak sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA