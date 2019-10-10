Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)

BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDIAdana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi.

10.10.2019 02:06
Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)

BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDI

Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi. İzmir'de yakalanan başka bir şüpheli ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilen İskender K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Kaynak: DHA
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