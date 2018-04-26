Adana Merkezli 4 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana merkezli 4 ildeki terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 26 adrese şafak vakti düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan Burhan Kürbüz, Muhammed Benan Yıldırım, Ahmet Sefa Özer ve R.Ö, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan Kürbüz, Yıldırım ve Özer tutuklanırken, R.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 4 ilde 15 Nisan'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlıkçı ile bazı öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. 20 Nisan'da devam eden operasyonda gözaltı sayısı 25'e çıkmıştı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer zanlıların sorgularının sürdüğü öğrenildi.