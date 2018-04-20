Adana Merkezli 4 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği operasyonda, 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25 oldu.

25 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 9 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliden Ahmet Korkmaz, Hasan Öztürk ve Mehmet Deniz'in tutuklanmasına karar veren nöbetçi sulh ceza hakimliği, N.O, H.Ü, H.D, F.K, E.D. ve M.E.I'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Polis, Adana merkezli 4 ilde 26 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.