Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı kararı
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Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı kararı ADANA merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen 40 şüphelinin yakalanması için hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı kararı
07.07.2020 06:38 | Son Güncelleme: 07.07.2020 07:26

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı kararı
ADANA merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen 40 şüphelinin yakalanması için hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.
Uyuşturucu ticareti ile mücadelesini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı yaptığı iddia edilen 40 kişinin adresini belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Bingöl ve Diyarbakır'da 40 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, şüphelilerin evlerinin demir kapılarını koç başları ile kırarak adreslere girdi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile evleri didik didik arayan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde yakalananların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

- Adana

Kaynak: DHA

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