Adana merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 45 gözaltı

ADANA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında kadınların da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında kadınların da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şebekenin fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle 6 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin 'fuhşa aracılık', 'fuhşa yer temin etme' ve 'zorla fuhuş yaptırma' suçlarını işlediği belirlendi. Polis, bu tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Sabahın ilk ışıklarıyla tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 45 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı