Adana merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'daki adreslere baskın düzenledi.
Özel hareket polislerince kapıları koçbaşıyla kırılan evlerde, narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız