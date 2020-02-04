: Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

04.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:41

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 168 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmayla bir grubun 26 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdığını belirledi.

Ekip, liderliğini D.B'nin yaptığı iddia edilen gruba yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 158'i şirket sahibi ve 10'u kamu görevlisi olmak üzere 168 kişiyi yakalamak için 34 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların, 48 ayrı ihalede devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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