Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
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Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)

Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

GÖZALTI SAYISI 78 OLDUEmniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nca Adana merkezli 30 ilde, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 78'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 78 OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nca Adana merkezli 30 ilde, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 78'e yükseldi. Operasyon kapsamında, Adana'da yapılan aramalarda 9 bin 330 tarihi eser ile ruhsatsız 6 tabanca, 20 dedektör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin euro ele geçirildi.

SİKKELERİ KLOZETE ATMIŞLAROperasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerden Şahin S. ile eşi Menekşe S.'nin, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evine de baskın yapıldı. Polisin geldiğini gören çiftin, evlerindeki sikkeleri klozete atarak, yok etmek istediği belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, klozetteki sikkelere de el koyuldu.

Adana'da gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, diğer illerde yakalanan kişiler ile ele geçirilen tarihi eserlerin de kente getirileceği belirtildi. Operasyon kapsamında arama, sayım ve tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anıl ATAR/ ADANA,


Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)
Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 78 gözaltı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...
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