Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı

04.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:00
Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 59'a yükseldi.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 59'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan 6 şüpheliyi daha yakaladı.

Suç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi ve ev hanımının da olduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını aylık 1350 liraya kiraladığı belirlendi. Bu hesaplardan bazılarında son 6 ayda 5 milyon, 3 milyon ve 1,5 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, suç örgütünün hesaplarda biriken paraların transferini gerçekleştiren şüphelilere aylık 3 bin lira ödediği iddia edildi.

Gözaltındaki 59 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, adreslerinde bulunamayan 13 şüpheli aranıyor.

Operasyon polis kamerasında

Emniyet Müdürlüğünce havadan ve karadan çekilen operasyona ilişkin görüntüler basınla paylaşıldı.

Havadan done ile çekilen görüntülerde çok sayıda polis ekibinin, İl Emniyet Müdürlüğünden araçlarla konvoy halinde çıktığı görülüyor.

Ekiplerin baskın yaptıkları evlerdeki aramalarda ele geçirdiği para, silah ve çok sayıda dijital malzeme de görüntülerde yer alıyor.

Polis ekipleri 2 Mart'ta, KKTC'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda 72 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlemiş, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen İbrahim D. ile 6 kadının da aralarında olduğu 53 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde 100 avro, 73 bin lira, ruhsatsız iki tabanca, 83 mermi, uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti. Şüphelilere ait banka hesaplarından son 6 ayda 87 milyon 300 bin liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Pervin Buldan Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 6 zanlı daha yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:16:37. #1.16#
title