Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 3 gün önce Adana, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Aralarında grubu yönettiği ileri sürülen K.Ç'nin ve bir kadının da olduğu şüpheliler, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, KKTC'den yönetilen bahis sitesi üzerinden Türkiye'de yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait 308 banka hesabından günlük yaklaşık 200 bin liralık işlem yaptığı belirlendi. Banka hesabını kullandıran kişilere aylık bin 500 lira ödeme yapıldığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin arandığı öğrenildi.

308 banka hesabına bloke konulmuştu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Temmuz'da yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 28 şüpheliyi yakalamak için Adana, Antalya ve İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlemişti.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında bir lüks daire ve 4 otomobille ilgili işlem yapılmış, 308 banka hesabına bloke konulmuştu.

Kaynak: AA