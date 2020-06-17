Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
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Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

ADANA merkezli 3 kentte, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
17.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:31

ADANA merkezli 3 kentte, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 5'i ev hapsine çarptırıldı. 27 şüpheli adli kontrol şartıyla, 15'i ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, örgüt adına kuryelik yaptığı öne sürülen T.S.'nin sorgusu sürüyor. Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan M.E.Ç.'nin mimarlık ofisinde örgütün finansman planlamalarının yapıldığı, yaşam koçları H.İ. ve M.K.'nin ise, FETÖ üyelerine yakalanma korkularını yenmeleri için terapi uyguladıkları ortaya çıktı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 Haziran'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenledi.  Şafak vakti düzenlenen operasyonda, aralarında ihraç edilen polis memurları ve iş adamlarının da bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgüte gönderilmek üzere toplandığı değerlendirilen 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro ve 5 bin 350 TL ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

YAKALANMAKTAN KORKTUKLARI İÇİN TERAPİYE BAŞLAMIŞLAROperasyon kapsamında baskın düzenlenen Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki M.E.Ç.'ye ait mimarlık ofisinde, örgütün finans planlamalarının yapıldığı, H.İ. ve M.K. isimli yaşam koçlarının örgüt üyelerine terapi uyguladığı tespit edildi. Yaşam koçlarının, FETÖ üyelerine yakalanma korkularını yenmeleri ve örgütten kopmamaları için "Bu devran böyle gitmez", "Devran dönecek ve her şey eskisi gibi olacak" söylemleriyle terapi uyguladığı, örgüte üye kazandırmak için de çalışma yaptıkları iddia edildi.13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında mimarlık ofisinin sahibi M.E.Ç. ile yaşam koçları H.İ. ve M.K.'nin de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı. 15 şüpheli ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, örgüt adına para taşıyarak kuryelik yaptığı iddiasıyla gözaltında alınan T.S.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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