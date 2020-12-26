Adana merkezli 3 ilde telefonda dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamıda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıclık yaptığı ileri sürülenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve adresleri belirlenen 16 şüpheliyi, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Öte yandan, ekiplerin yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasını önlediği ve gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu