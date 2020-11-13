Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
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Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

13.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:45

Adana merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 30 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde 20 tabanca, 8 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kılıç, 691 mermi, 57 av tüfeği fişeği, 263 muşta ve bir depoda 20 bin kapsam dışı bıçak ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda kapsamında yakalama kararı bulunan bir firari şüpheli aranıyor.

Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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