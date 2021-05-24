Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon
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Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda KCK'nın siyasi alan yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, kırsal alana örgüt elemanı aktarımı yaptıkları, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak araç kundaklama, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atma suçlarını işledikleri ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP ve DBP'nin (Demokratik Bölgeler Partisi) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Şırnak ve Tunceli'de özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon - Haberler
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