ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

ADANA merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve kırsalda aktif faaliyette bulundukları iddia edilen 20 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarttı. Adana merkezli Tunceli ve Şırnak'ta il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin adresleri belirlenerek şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alınarak şüphelinin evlerine girildi. Şüpheliler yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADANA MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 07:26:16. #1.14#

title