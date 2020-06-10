Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (2)
POLİSİ GÖRÜNCE CEP TELEFONUNU SULAMA KANALINA ATTIAdana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, evine gelen polisleri gören şüpheli, cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı.
10.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:19
POLİSİ GÖRÜNCE CEP TELEFONUNU SULAMA KANALINA ATTI
Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, evine gelen polisleri gören şüpheli, cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı. Şüphelinin cep telefonu, su altı polislerince kanaldan çıkarıldı. El konulan telefon incelemeye alınacak.I
Kaynak: DHA