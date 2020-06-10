Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
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Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
10.06.2020 07:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 07:52

ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 63 kişi hakkında gözaltına kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren kişilere eşya, erzak ve para yardımı yaptığı öne sürülen aralarında ihraç polis ve iş insanlarının da bulunduğu örgütün güncel Adana yapılanmasındaki 63 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de şafak vakti operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları Özel Harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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