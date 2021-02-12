Adana merkezli 3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 25 gözaltı kararı (2)

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAdana'da tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle 1 milyon lira kredi çekip, haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyonda, aralarında kooperatifte çalışan 6 kişinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle 1 milyon lira kredi çekip, haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyonda, aralarında kooperatifte çalışan 6 kişinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL'lik çek, çok sayıda tarım kredi kooperatifiyle ilgili belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR