Adana merkezli 2 ildeki "tefeci" operasyonunda 32 milyon liralık çek ve senet ele geçirildi

Adana merkezli 2 ilde, 9 şüphelinin gözaltına alındığı tefecilik operasyonu kapsamında 32 milyon 348 bin 652 liralık çek ve senet ele geçirildi.

Adana merkezli 2 ilde, 9 şüphelinin gözaltına alındığı tefecilik operasyonu kapsamında 32 milyon 348 bin 652 liralık çek ve senet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, dün, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği ve 9 zanlının gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerden A.T. ve babası H.T'nin yönettiği ileri sürülen grubun, yüksek faizle borç verdikleri, borcunu ödeyemeyen kişilerin ev, arsa ve araçlarına zorla el koyduğu ve bu yöntemle 12 vatandaşı mağdur ettiği öğrenildi.

Zanlılar arasındaki özel bir tıp merkezinde görevli doktor H.B'nin de paraya ihtiyacı olan kişileri bu gruba yönlendirdiği belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 239 mermi, 65 kartuş, 32 milyon 348 bin 652 liralık 398 çek ve senet ile bunların fotokopileri, başkalarına ait 27 tapu ve tapu fotokopileri, alacakların yazılı olduğu 6 ajanda ve defter, araç satış sözleşmeleri, banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltındaki 1'i kadın 3 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, A.T, H.T. ve H.B'nin de aralarında olduğu 6'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, tefecilik yaparak yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen grubu yakalamak için çalışma başlatmıştı. 1'i doktor 9 zanlı, Adana ve Kahramanmaraş'ta dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun