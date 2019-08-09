Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

09.08.2019 15:08

Adana merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu polis memurlarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 Ağustos'ta Adana merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu 41 polis yakalanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülmüş, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 27 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA