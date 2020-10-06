Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden

06.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:52
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden

ADANA merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Gruplar halinde şehir şehir gezerek cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen 74 çifte yönelik operasyonda, 56 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, çoğu evli ve sevgili olan 74 çiftin, şehir şehir gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde ilişkiye girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadan, toplanmaya devam ettikleri de belirlendi.

56 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIŞüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, 56 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şebekenin, 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken, adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Evlerde arama da yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.


Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Melania Trump Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Ajda Pekkan Melisa Aslı Pamuk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Josef De Souza Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk Futbolcu Beşiktaş Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 10:55:38. #1.15#
title