Adana Merkezli 15 İlde Fuhuş Operasyonu 41 Gözaltı

Adana merkezli 15 ilde fuhuş operasyonu 41 gözaltı

Adana merekli 15 ilde eskort sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda site kurup, insan ticareti, örgüt kurma, örgüte üye olma, fuhuşa teşvik ve zorlama, fuhuşa aracılık ve yer temini etmek suçlarından 4'ü kadın 41 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte internet sitesi üzerinden fuhuş yapıldığına ilişkin bir ihbarı değerlendirdi. İnternet sitesinin Gaziantep merkezli bir fuhuş çetesi tarafından kurulduğunu belirleyen ekipler, çetenin 10 ilde daha eskortluk sitesi işlettiğini tespit etti. 4,5 ay boyunca 11 eskortluk sitesinin üzerinde teknik incelemelerde bulunan ekipler, çetenin lideri ve sitelerin sahibinin İ.H.D. (44), yöneticilerin ise A.A. (34), M.Y. (32), K.K. olduğunu, saptadı. Teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler, Adana merkezli Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya'da 41 adrese 350 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler İ.H.D., ile siteleri yöneten A.A., M.Y. ve K.K.'nın aralarında bulunduğu 4'ü kadın 41 kişiyi gözaltına aldı.

AYLIK 350 BİN LİRA KAZANIYORLAR

11 eskortluk sitesinde 52 kadına fuhuş yaptıran çetenin aylık 350 bin lira kazandığı ortaya çıktı. Ayrıca platin ve gold olarak iki tip üyeliğin bulunduğu sitede, kadınlar haftalık 300 ile 500 lira arasında değişen ücretler ödeyerek sitelere üye olduğu belirtildi.

YÖNETİCİ, ÇETE LİDERİNİ PARA KAÇIRDI

Sitenin yöneticiliği yapan A.A., fuhuştan gelen parayı kardeşinin ve amcasının oğlunun banka hesaplarına aktararak İ.H.D.'den yüklü miktarda para kaçırdığı öğrenildi. A.A.'nin Gaziantep'teki evinde yapılan aramada ise İ.H.D.'den kaçırdığı değerlendirilen 365 bin lira bulundu.

SİTE ÜZERİNDEN EŞİNİ PAZARLAMIŞ

Adana'da eskortluk sitesinde B.U.'nun (41) ilan vererek eşi M.U.'yu (34) pazarladığı ortaya çıktı. M.U., yaklaşık 2 ay önce anlaşamadığı müşterisinin penisini ısırmış, müşterisi ile karakolluk olmuşlardı.

ADANA'YA GETİRELECEKLER

Operasyonda Adana'da gözaltına alınan 17 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gaziantep'te gözaltına alınan çete lideri ve sitelerin sahibinin İ.H.D., yöneticiler A.A., M.Y. ve K.K. ile diğer illerde alınan 20 kişi ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.