Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Adana merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
10.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:18

Adana merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olduğu belirtilen aktif görevdeki astsubay ile 2 öğretmen, 1 SGK memuru, 6 özel sektör çalışanı ve aktif görevdeki polislerin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerce, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Konya, Karaman, Hatay, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Elazığ ve Van'da düzenlenen operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mesut Barzani Angela Merkel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Ferhat Göçer Gonca Vuslateri Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Şenol Güneş Metin Oktay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 17:18:14. #1.14#
title