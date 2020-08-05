Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı
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Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı
05.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:41

Adana merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla aralarında aktif görevde bulunan askerlerinde olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de eş zamanlı terör örgütü FETÖ'ye operasyonla düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İHA

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