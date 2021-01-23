Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı operasyonu kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı operasyonu kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

23.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:38
Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı operasyonu kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığına yönelik soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığına yönelik soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde operasyon başlattı.

Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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