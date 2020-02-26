Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (2)
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Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (2)

18 GÖZALTIAdana merkezli 13 ilde yapılan FETÖ/PYD operasyonunda yakalanan 18 kişi gözaltına alındı.

26.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:06
Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (2)

18 GÖZALTI

merkezli 13 ilde yapılan FETÖ/PYD operasyonunda yakalanan 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Mersin, İstanbul, Osmaniye, Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, İzmir, Bolu, Balıkesir, Çankırı ve Trabzon'da yakalanan 18 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 


Kaynak: DHA

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