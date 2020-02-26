26.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:19

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararı

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu