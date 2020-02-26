Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı
Haberler » Güncel » Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı - Haber

Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararıADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

26.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:19
Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı

merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararı

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler