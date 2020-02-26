Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı
Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararıADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararı
ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.
Kaynak: DHA